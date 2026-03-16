«Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом в День космонавтики

Центральный матч второй половины сезона, в котором сыграют две ведущие команды чемпионата «Краснодар» и «Зенит», пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Сентябрьская встреча первого круга в Краснодаре завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.
Московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 5 апреля, а между «Локомотивом» и «Динамо» — в пятницу, 1 мая. Начало обоих матчей — в 19:30 по московскому времени.
«Локомотив» примет «Зенит» в среду, 22 апреля. Начало матча — в 19:45 по московскому времени. На следующий день в это же время начнется матч между «Спартаком» и «Краснодаром».
Все матчи заключительного 30-го тура будут сыграны одновременно в воскресенье, 17 мая. Начало матчей — в 18:00 по московскому времени. В этот день «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» — на выезде с «Ростовом». Также в последнем туре будет сыграно московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом».
После 21-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущего на втором месте «Зенит» на один балл. В ближайшие выходные «быки» дома сыграют против «Пари НН», а петербуржцы на выезде сыграют с московским «Динамо».