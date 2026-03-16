«Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом в День космонавтики

Все матчи заключительного 30-го тура будут сыграны одновременно в воскресенье, 17 мая. Начало матчей — в 18:00 по московскому времени. В этот день «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» — на выезде с «Ростовом». Также в последнем туре будет сыграно московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом».