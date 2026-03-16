Познер признался, что не смотрит российский футбол и разочарован в нем

Телеведущий рассказал, что давно разочарован в российском футболе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер рассказал о давнем отсутствии интереса к российскому футболу.

«Российский футбол я не смотрю, причем давно. Наблюдаю за матчами Лиги чемпионов и могу просмотреть решающие матчи чемпионата Испании и Англии. Наш футбол меня давно разочаровал, не привлекает. Почему? Потому что плохо играют. Не тянет», — сказал Познер «Спорт-Экспрессу».

Ранее журналист уже говорил о нелюбви к российскому футболу и сравнивал современных футболистов с игроками 50-х годов.

«Я человек немолодой, видел наших футболистов с очень давних времен. Примерно с начала 50-х годов. Тогда был совершенно потрясающий футбол. И были команды, от которых можно было задохнуться от восторга», — цитирует Познера Sport24.

Напомним, в текущем сезоне после 21-го тура «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, клуб набрал 46 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 45 очками. На третьем месте расположился московский «Локомотив», команда набрала 41 очко.