Познер признался, что не смотрит российский футбол и разочарован в нем

«Российский футбол я не смотрю, причем давно. Наблюдаю за матчами Лиги чемпионов и могу просмотреть решающие матчи чемпионата Испании и Англии. Наш футбол меня давно разочаровал, не привлекает. Почему? Потому что плохо играют. Не тянет», — сказал Познер «Спорт-Экспрессу».