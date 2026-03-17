Защитник «Зенита» Дркушич вызван в сборную Словении

Ваня Дркушич вошел в состав сборной Словении на мартовские товарищеские матчи, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Сборная Словении в марте проведет два выездных товарищеских матча: 28 марта словенцы в Будапеште сыграют с Венгрией, а 31 марта в Подгорице встретятся с Черногорией.
Дркушич выступает за «Зенит» с 2024 года. На счету футболиста 33 матча. Соглашение игрока с клубом действует до лета 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро. Ранее Дркушич принял участие в 26 играх национальной команды.
«Зенит» с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В следующем матче сине‑бело‑голубые в воскресенье сыграют со столичным «Динамо» в Москве.