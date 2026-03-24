Легенда ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры в 41 год

В общей сложности Вагнер Лав провел на клубном уровне 850 матчей, в которых забил 372 мяча и отдал 124 голевые передачи. Также на его счету 20 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил четыре мяча. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2004, 2007).