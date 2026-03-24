Легенда ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры в 41 год

В субботу, 28 марта, 41-летний бразилец проведет свой последний официальный матч за клуб «Ретро» из бразильской серии D, после чего войдет в тренерский штаб команды из Пернамбуку.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он провел 259 матчей, в которых 124 мяча и отдал 53 голевые передачи. Вместе с армейцами бразилец стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и обладателем Кубка УЕФА.
Помимо ЦСКА, Вагнер также успел поиграть за «Шаньдун Лунэн», «Монако», «Антальяспор», «Бешикташ», «Кайрат» и «Мидтьюллан». На родине он выступал за «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гоианиенсе» и «Аваи».
В общей сложности Вагнер Лав провел на клубном уровне 850 матчей, в которых забил 372 мяча и отдал 124 голевые передачи. Также на его счету 20 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил четыре мяча. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2004, 2007).