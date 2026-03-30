«Фламенго» опроверг интерес к Луису Энрике из «Зенита»

В прессе появлялась информация о том, что нападающий «Зенита» Луис Энрике интересен «Фламенго». В бразильском клубе дали комментарий на эту тему.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Директор по коммуникациям «Фламенго» Родриго Пайва заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике не входит в сферу интересов команды.

«Мы не интересуемся Луисом Энрике», — приводит слова директора по коммуникациям Sport24.

Ранее сообщалось о том, что бразильский вингер «Зенита» привлек внимание «Фламенго». При этом, по данным СМИ, сам 25-летний футболист сборной Бразилии не хотел бы возвращаться на родину сейчас. Он видит продолжение карьеры в Европе.

Луис Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года. На счету футболиста 39 матчей, пять голов и шесть результативных передач. Соглашение игрока с клубом действует до конца 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

После 22 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе петербургской команды 48 очков. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет 1 балл.