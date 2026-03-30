«Фламенго» опроверг интерес к Луису Энрике из «Зенита»

Директор по коммуникациям «Фламенго» Родриго Пайва заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике не входит в сферу интересов команды.
«Мы не интересуемся Луисом Энрике», — приводит слова директора по коммуникациям Sport24.
Ранее сообщалось о том, что бразильский вингер «Зенита» привлек внимание «Фламенго». При этом, по данным СМИ, сам 25-летний футболист сборной Бразилии не хотел бы возвращаться на родину сейчас. Он видит продолжение карьеры в Европе.
Луис Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года. На счету футболиста 39 матчей, пять голов и шесть результативных передач. Соглашение игрока с клубом действует до конца 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллиона евро.
После 22 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе петербургской команды 48 очков. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет 1 балл.