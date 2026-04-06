В «Спартаке» высказались о продлении контракта с Барко

Действующее соглашение 27-летнего аргентинского футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2027 года.
«Игрок очень важен для нас, в матче с “Локомотивом” вы это видели. Подписан ли новый контракт? Все в процессе. Мы оптимистичны», — приводит слова Сергея Некрасова «РИА Новости Спорт».
Накануне гол Барко помог «Спартаку» на своем поле обыграть «Локомотив» в матче 23-го тура РПЛ (2:1).
Также Барко впервые был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В марте футболист забил один гол и сделал три результативные передачи.
Эсекьель Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. Он провел за красно-белых 64 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 16 результативных передач.
В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 41 очко и отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. В следующем туре, 12 апреля, красно-белые на выезде сыграют с «Ростовом».
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
