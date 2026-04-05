«Спартак» в большинстве одолел «Локомотив» в домашнем матче РПЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых», в составе которых мячи забили Эсекьель Барко (66-я минута, с пенальти) и Пабло Солари (83). У гостей после подачи с углового отличился Сесар Монтес (23). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник железнодорожников Евгений Морозов.