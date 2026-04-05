«Спартак» в большинстве одолел «Локомотив» в домашнем матче РПЛ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» обыграли столичный «Локомотив» в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых», в составе которых мячи забили Эсекьель Барко (66-я минута, с пенальти) и Пабло Солари (83). У гостей после подачи с углового отличился Сесар Монтес (23). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник железнодорожников Евгений Морозов.
Матч команд в первом круге завершился домашней победой «Локомотива» со счетом 4:2. Голевую передачу на Монтеса отдал Алексей Батраков. Теперь на счету полузащитника 12 голов и 9 результативных передач в нынешнем сезоне РПЛ. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом команды.
Команда Хуана Карлоса Карседо, набрав 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 44 баллами идет третьим.
В следующем туре чемпионата России «Спартак» 12 апреля сыграет на выезде с «Ростовом», подопечные Михаила Галактионова в тот же день примут махачкалинское «Динамо».
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
