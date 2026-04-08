Бубнов призвал жестко наказать Евсеева за интервью с матом

Футбольный эксперт Александр Бубнов призвал наказать главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за скандальное флеш-интервью после матча 23-го тура РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Напомним, после домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев ответил журналисту, который поинтересовался, нужно ли было проверить с помощью VAR первый гол «Балтики», забитый на 13-й минуте Брайаном Хилем. Главный тренер «Динамо» Махачкала в речи, которая продлилась 37 секунд, использовал ненормативную лексику 12 раз.

— Пять игр дисквалификации и миллион рублей штраф. Можно даже 10 игр ставить. Нормальным, адекватным тренерам нечего бояться, они никогда этого не сделают, а вот такие как Евсеев и как Талалаев, которые неадекватны не только во время игры, но и после игры…

— Может быть, они таким образом внимания привлекают.

— Миллион положи и 10 игр дисквалификации, и привлекай внимание дальше! А два-три раза сделаешь — вообще пожизненно не подпускать к футболу!

— Вы предлагаете дисквалифицировать Евсеева до конца сезона за это?

— Да, и миллион рублей штраф, — сказал Бубнов в выпуске «Коммент. FM» на странице «Коммент. Шоу» в социальной сети «Вконтакте».

После своего интервью Евсеев был приглашен на заседание Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в одном балле от зоны стыковых матчей. В воскресенье, 12 апреля, махачкалинцы на выезде сыграют против «Локомотива».