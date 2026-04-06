Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
5.09
X
2.40
П2
2.70
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
П1
5.20
X
3.80
П2
1.73
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
П1
3.15
X
3.35
П2
2.32
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
П1
1.40
X
5.11
П2
8.75
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
П1
4.30
X
3.35
П2
1.99
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
П1
2.50
X
3.10
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
П1
2.95
X
3.55
П2
2.42

Тренер клуба РПЛ в интервью выругался матом 12 раз за 37 секунд

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев дал скандальное флеш-интервью после домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

Журналист поинтересовался у Евсеева, нужно ли было проверить с помощью VAR первый гол «Балтики», забитый на 13-й минуте Брайаном Хилем.

«Какой VAR? Футболист, если пас дает сопернику, какой VAR-то? Мы в Самаре отдаем — минус гол. Тут — минус гол. ЦСКА да, переиграл нас. Тут мы сами себе привозим один гол, второй гол. Только другой вопрос вы задайте: команде “Балтика” кто-то два мяча забивал? А забил кто?! Кто меньше всех забил», — сказал Евсеев, разбавляя речь нецензурной лексикой.

В общей сложности речь Евсеева продлилась 37 секунд, в рамках которой он использовал ненормативную лексику 12 раз.

«Балтика» является самой защитной командой сезона, а махачкалинское «Динамо» — самой малорезультативной. За 23 матча калининградцы пропустили 11 мячей, а махачкалинцы забили 14 голов.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в одном балле от зоны стыковых матчей. В воскресенье, 12 апреля, махачкалинцы на выезде сыграют против «Локомотива». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Динамо Мх
2:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 2559 зрителей
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Андрей Талалаев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Темиркан Сундуков)
53′
Гамид Агаларов
72′
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Илья Петров)
14′
Сергей Варатынов
81′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
77
Темиркан Сундуков
86′
28
Сердер Сердеров
10
Джавад Хоссейннеджад
40′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
86′
7
Хазем Мастури
5
Джемал Табидзе
60′
43
Ильяс Ахмедов
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
73
Максим Петров
10
Илья Петров
69
Ираклий Манелов
85′
11
Юрий Ковалев
77
Эльдар Чивич
60′
68
Михаил Рядно
91
Брайан Александр Хиль
85′
90
Чиносо Оффор
15
Тентон Йенне
46′
26
Иван Беликов
58′
22
Николай Титков
67′
18
Дерик Ласерда
Статистика
Динамо Мх
Балтика
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
13
Удары в створ
4
4
Угловые
4
5
Фолы
14
21
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
