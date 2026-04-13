Что стало с Андреем Тихоновым: легенда «Спартака» снова без работы

В истории российского футбола мало фигур, сравнимых с Андреем Тихоновым. Любимец спартаковских фанатов, человек, которого Олег Романцев называл своим открытием, прошел путь от дворовых команд до статуса живой легенды. Но тренерская карьера сложилась не так гладко, как игровая. О том, чем занимается легендарный полузащитник сейчас, — читайте в нашей статье.
Легендарная карьера игрока
Андрей Тихонов родился 16 октября 1970 года в Королеве. Путь в большой спорт начинал в подмосковных командах низших лиг, откуда его заметили скауты «Спартака». В начале 1990-х Олег Романцев разглядел в молодом полузащитнике большой талант. За восемь с половиной лет в красно-белых Тихонов стал любимцем фанатов, выиграл множество титулов, включая чемпионаты России. Один из самых ярких эпизодов карьеры случился в 1996 году: после удаления вратаря Руслана Нигматуллина он встал в ворота и сохранил их в неприкосновенности.
В 2000 году Тихонов перешел в самарские «Крылья Советов», где провел четыре года, стал капитаном и в 2004-м завоевал бронзовые медали чемпионата России. Самару он называл второй родиной. Однако в конце 2004 года решил покинуть команду, чтобы быть ближе к семье, и перешел в подмосковные «Химки».
Тренерский путь и громкие скандалы
После завершения карьеры Тихонов уехал в Казахстан, где стал играющим тренером в клубе «Астана» вместе с Егором Титовым. Но его тренерская работа там закончилась скандалом: во время матча с «Кайратом» он увел команду с поля из-за судейства, за что получил двухлетнюю дисквалификацию. Позже он попал в неприятную историю во время любительского матча, когда его партнер Роман Широков избил арбитра, а сам Тихонов угрожал человеку, снимающему происходящее на видео.
Вернувшись в Россию, Тихонов входил в тренерские штабы «Спартака», «Крыльев Советов» и «Краснодара». В сезоне 2016/17 впервые возглавил «Енисей» — команда заняла третье место в ФНЛ, но затем Тихонов покинул Красноярск, сославшись усталость от длительных перелетов.
Второе пришествие в «Енисей» и жизнь после увольнения
10 января 2024 года Тихонов вновь стал главным тренером «Енисея». Контракт был рассчитан на 2,5 года. В первый сезон он принял команду в зоне вылета и поднял ее на шестое место. Однако затем из клуба ушло 70% игроков, включая лучшего бомбардира, а бюджет не позволял покупать новых футболистов — только подписывать свободных агентов.
9 декабря 2025 года «Енисей» расторг контракт с Тихоновым по обоюдному соглашению. На тот момент команда занимала 13-е место в Первой лиге. После увольнения Тихонов пока нигде не работает, но в феврале 2026 года выступал в СМИ как эксперт, комментируя результаты «Спартака» и чемпионскую гонку в РПЛ (Российская премьер-лига). Сам он признается, что с удовольствием вернется к тренерской деятельности, если поступит предложение.
В 55 лет Андрей Тихонов снова в начале пути. За его плечами — великая игровая карьера, скандалы, дисквалификации и два захода в красноярский «Енисей». Пока он остается без работы, комментируя футбол в СМИ, но такие фигуры, как Тихонов, не остаются без дела надолго — вопрос лишь в том, какой клуб сделает ему следующее предложение.