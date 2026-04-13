Что стало с Андреем Тихоновым: легенда «Спартака» снова без работы

После завершения карьеры Тихонов уехал в Казахстан, где стал играющим тренером в клубе «Астана» вместе с Егором Титовым. Но его тренерская работа там закончилась скандалом: во время матча с «Кайратом» он увел команду с поля из-за судейства, за что получил двухлетнюю дисквалификацию. Позже он попал в неприятную историю во время любительского матча, когда его партнер Роман Широков избил арбитра, а сам Тихонов угрожал человеку, снимающему происходящее на видео.