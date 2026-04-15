Абаскаль: каждый день общаюсь с Соболевым, обсуждаем РПЛ

«Ситуация в “Спартаке” во второй год моей работы была сложной. Но не из-за результатов, а из-за некоторых обстоятельств. Объясню: мы взяли команду с молодыми русскими игроками и без инвестиций вывели ее на третье место. Подчеркну: одну из самых молодых команд лиги! А что произошло потом? Когда мы захотели усиления, началась чехарда: три смены спортивного директора — Лука Каттани, Пол Эшуорт, Томаш Амарал. Дважды менялся генеральный директор — Евгений Мележиков, Олег Малышев. Плюс ситуация с Джикией, которую клуб не смог урегулировать.



Мои проблемы с Джикией? Правда в том, что между нами ничего не было. Хотя вы, журналисты, писали много разных вещей. Вы так же раздували ситуацию вокруг Соболева, а с ним я до сих пор общаюсь каждый день. Обмениваемся мыслями о чемпионате России», — сказал Абаскаль.