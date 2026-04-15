Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.70
П2
5.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Кутепов: «Зенит» никогда не станет популярнее «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о популярности «красно-белых» в России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это продлится еще очень долго. “Спартак” навсегда останется народной командой. Этот клуб знают везде, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. Насколько я помню, когда мы приезжали в Краснодар, играли там как дома. Юра Газинский подходил, говорил: “Понять не могу, мы на выезде играем, что ли?” Когда мы забивали гол, взрывался почти весь стадион. Сомневаюсь, что у “Зенита” будет такая же армия болельщиков», — сказал Кутепов.

Илья Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год. Он провел за «красно-белых» 114 матчей, в которых забил два мяча. Со «Спартаком» он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

После ухода из «Спартака» Кутепов выступал за московское «Торпедо» и «Велес». С апреля 2025 года 32-летний футболист находится без клуба.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 19 апреля, «красно-белые» дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти