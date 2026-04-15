Кутепов: «Зенит» никогда не станет популярнее «Спартака»

«Это продлится еще очень долго. “Спартак” навсегда останется народной командой. Этот клуб знают везде, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. Насколько я помню, когда мы приезжали в Краснодар, играли там как дома. Юра Газинский подходил, говорил: “Понять не могу, мы на выезде играем, что ли?” Когда мы забивали гол, взрывался почти весь стадион. Сомневаюсь, что у “Зенита” будет такая же армия болельщиков», — сказал Кутепов.
Илья Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год. Он провел за «красно-белых» 114 матчей, в которых забил два мяча. Со «Спартаком» он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
После ухода из «Спартака» Кутепов выступал за московское «Торпедо» и «Велес». С апреля 2025 года 32-летний футболист находится без клуба.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 19 апреля, «красно-белые» дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
