Артем Ребров встал в ворота хоккейного «Спартака»

Бывший вратарь футбольного «Спартака» Артем Ребров провел тренировку с голкипером хоккейного «Спартака» Александром Георгиевым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Спартак" Москва

В рамках занятия Ребров попробовал себя в роли хоккейного вратаря и поработал с базовыми элементами хоккейной техники — стойкой, перемещениями и реакцией на броски. Георгиев выступил в роли наставника и помогал адаптироваться к непривычной для экс-футболиста специфике, объясняя основные нюансы игры в хоккейных воротах.

Клубное телевидение хоккейного «Спартака» выпустило десятиминутный ролик, посвященный их совместной тренировке.

В конце Георгиев подарил Реброву именной свитер команды. В ответ Ребров пригласил его провести тренировку на футбольном поле.

Хоккейный «Спартак» закончил сезон на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф «красно-белые» выбыли после первого раунда, уступив в пяти матчах действующему обладателю Кубка Гагарина — ярославскому «Локомотиву» (1−4).

Футбольный «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 19 апреля, «красно-белые» дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.