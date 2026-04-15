Артем Ребров встал в ворота хоккейного «Спартака»

В рамках занятия Ребров попробовал себя в роли хоккейного вратаря и поработал с базовыми элементами хоккейной техники — стойкой, перемещениями и реакцией на броски. Георгиев выступил в роли наставника и помогал адаптироваться к непривычной для экс-футболиста специфике, объясняя основные нюансы игры в хоккейных воротах.
Клубное телевидение хоккейного «Спартака» выпустило десятиминутный ролик, посвященный их совместной тренировке.
В конце Георгиев подарил Реброву именной свитер команды. В ответ Ребров пригласил его провести тренировку на футбольном поле.
Хоккейный «Спартак» закончил сезон на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф «красно-белые» выбыли после первого раунда, уступив в пяти матчах действующему обладателю Кубка Гагарина — ярославскому «Локомотиву» (1−4).
Футбольный «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 19 апреля, «красно-белые» дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.