Легенда ММА заявил о готовности подраться с футболистом Дзюбой

Ромеро согласен на драку с Артемом Дзюбой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

48-летний серебряный призёр Олимпиады в Сиднее по вольной борьбе и бывший претендент на титул UFC в среднем весе Йоэль Ромеро высказался о возможном поединке с нападающим Акрон Артём Дзюба.

«Я должен его увидеть. Сколько он весит? Как я? Тогда он может подраться со мной», — заявил Ромеро в интервью на YouTube-канале «Mash на спорте».

Напомним, последний бой по правилам ММА Ромеро провёл 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, где единогласным решением судей победил Тиаго Сантос. На его счету в смешанных единоборствах 16 побед и семь поражений.

Ранее Ромеро подрался на турнире лиги IBA Bare Knuckle в Санкт-Петербурге и проиграл Вагабу Вагабову. Дзюба в свою очередь неоднократно заявлял о желании попробовать себя в боксе.

