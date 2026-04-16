Радимов: мне нравится, как Карседо работает в «Спартаке»

Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года. Под руководством 52-летнего испанца «красно-белые» провели шесть матчей в РПЛ, в которых одержали четыре победы при одной ничьей и одном поражении. На прошлой неделе «Спартак» под руководством Карседо выбил «Зенит» из Кубка России, обыграв петербуржцев в гостях впервые с 2012 года.
«Я после кубкового матча “Зенита” со “Спартаком” пообщался с Карседо — он работал в “Сарагосе”, и у нас с ним есть общий очень хороший приятель. Мы поговорили о многом, в том числе и о “Спартаке”, конечно. Он был очень доволен победой в Петербурге, он действительно сейчас разбирается с командой — ему надо не только ее построить прямо сейчас, но и набирать очки. Я думаю, он справляется с этим весьма неплохо. Он понимает, что прежде всего надо построить игру в обороне — и он это и делает, исходя из тех возможностей, которые у него есть. Ему надо вселить уверенность, поэтому, я думаю, постоянно играет Зобнин как проводник его идей. Его преображение — это вообще классная история.
Спросил про молодого Павла Полеха — и Карседо сказал, что это очень классный футболист, который не боится, уверенный в себе, дриблер, которых очень мало в нашем чемпионате. И в этом он прав! И если он 16-летнему пацану доверяет и дает минуты на поле — это не просто так. Мне нравится, как Карседо работает в “Спартаке”, зная, что делать, и каким образом это принесет результат. Это не авантюры с Абаскалем, Станковичем, где было больше эмоций», — сказал Радимов.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 19 апреля, «красно-белые» дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
Джонатан Альба
Хуан Карлос Карседо
Мохаммад Мохеби
42′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
8′
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
9
Мохаммад Мохеби
4
Виктор Мелехин
83′
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
63′
66′
3
Умар Сако
7
Роналдо
83′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
57′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
83′
91
Антон Шамонин
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
40′
18
Наиль Умяров
27
Игорь Дмитриев
46′
7
Пабло Солари
47
Роман Зобнин
55′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
81′
11
Ливай Гарсия
90′
5
Эсекиэль Барко
80′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
