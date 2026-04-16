Радимов: мне нравится, как Карседо работает в «Спартаке»

«Я после кубкового матча “Зенита” со “Спартаком” пообщался с Карседо — он работал в “Сарагосе”, и у нас с ним есть общий очень хороший приятель. Мы поговорили о многом, в том числе и о “Спартаке”, конечно. Он был очень доволен победой в Петербурге, он действительно сейчас разбирается с командой — ему надо не только ее построить прямо сейчас, но и набирать очки. Я думаю, он справляется с этим весьма неплохо. Он понимает, что прежде всего надо построить игру в обороне — и он это и делает, исходя из тех возможностей, которые у него есть. Ему надо вселить уверенность, поэтому, я думаю, постоянно играет Зобнин как проводник его идей. Его преображение — это вообще классная история.



Спросил про молодого Павла Полеха — и Карседо сказал, что это очень классный футболист, который не боится, уверенный в себе, дриблер, которых очень мало в нашем чемпионате. И в этом он прав! И если он 16-летнему пацану доверяет и дает минуты на поле — это не просто так. Мне нравится, как Карседо работает в “Спартаке”, зная, что делать, и каким образом это принесет результат. Это не авантюры с Абаскалем, Станковичем, где было больше эмоций», — сказал Радимов.