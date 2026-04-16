Романцев: в нынешнем «Зените» большинство болеет за «Спартак»

«В “Зените” болеет за “Спартак” большинство, в нынешнем. Посмотрите, почитайте, начиная от моего друга Генки Орлова. Ветераны, бывшие игроки — все сейчас спартаковским тренером интересуются, все рекомендуют! Но они как хотят, чтобы “Спартак” заиграл. Все, оказывается, болельщики “Спартака”, зенитовцы! Их “Спартак” интересует, поэтому никогда ни одна команда не будет даже близка по популярности к народной», — сказал Романцев.
Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Под его руководством «красно-белые» становились восьмикратными чемпионами России, трехкратными обладателями Кубка страны, а также выигрывали чемпионат и Кубок СССР. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главный еврокубковых турниров: Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).
После ухода Романцева «Спартак» выиграл лишь три титула — чемпионат России (2017), а также Кубок (2022) и Суперкубок страны (2017).
В январе этого года «Спартак» возглавил испанец Хуан Карседо, под руководством которого «красно-белые» выбили «Зенит» из Кубка России, обыграв петербуржцев в гостях впервые с 2012 года.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». «Cпартак» идет на шестой строчке. В воскресенье, 19 апреля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против махачкалинского «Динамо», а
«красно-белые» дома встретятся с грозненским «Ахматом».