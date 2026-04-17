Экс-вратарь «Зенита»: Мне больше импонирует «Краснодар»

Роман Березовский поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги.
«Все, что угодно может произойти в оставшихся турах РПЛ. “Краснодар” в Петербурге проявил бойцовские качества, смог сравнять, практически не имея моментов. Могли и выиграть. Но от ничьей будет интереснее концовка чемпионата. Любая команда может оступиться. “Зенит” сейчас освобождён от кубковых игр, “Краснодар” потеряет очки в каких-то матчах. Им же ещё на Кубок играть», — цитирует Березовского Metaratings.ru.
«У кого более чемпионская игра? Обе команды играют нестабильно. “Зенит” набирает очки за счет качества футболистов. “Краснодар” смотрится более целостно, сбалансированно в командных взаимодействиях. Мне кажется, “быки” чуть-чуть лучше в этом плане. “Зенит” очень монотонно проводит матчи, удерживает мяч. Хочется видеть больше аритмии, агрессии в атаке. Поэтому “Краснодар” мне больше импонирует», — добавил Березовский.
В недавнем матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» и «Краснодар» провели очный поединок на «Газпром Арене». Команды сыграли вничью со счетом 1:1. После 24 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками, опережая «Зенит» на один балл. В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с «Балтикой». Матч состоится 19 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.
Роману Березовскому 51 год. Он закончил карьеру футболиста в 2015 году. За «Зенит» голкипер выступал с 1995-го по 2000 год. В общей сложности на его счету 137 матчей за сине-бело-голубых. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, Березовский играл за московские «Динамо» и «Торпедо», а также за «Химки».