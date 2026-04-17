Экс-вратарь «Зенита»: Мне больше импонирует «Краснодар»

Роману Березовскому 51 год. Он закончил карьеру футболиста в 2015 году. За «Зенит» голкипер выступал с 1995-го по 2000 год. В общей сложности на его счету 137 матчей за сине-бело-голубых. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, Березовский играл за московские «Динамо» и «Торпедо», а также за «Химки».