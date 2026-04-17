КДК отменил красную карточку Педро в матче «Зенит» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным удаление вингера «Зенита» Педро в домашнем матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Главный арбитр встречи Сергей Карасев после просмотра VAR показал 20-летнему бразильцу красную карточку за удар в голень шипами в голень капитана «быков» Эдуарда Сперцяна.

«Решение: судья ошибочно удалил с поля игрока команды “Зенит” Педро после видеопросмотра. Голосование: большинство голосов. Мотивировка: игрок “Зенита” Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперед, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность. Игрок “Краснодара” Эдуард Сперцян, делая полный замах при попытке ударить по мячу, не сыграл в мяч, что придало эпизоду дополнительную интенсивность.

Учитывая, что Педро действовал в опасной манере, использовал шипы, а контакт произошел высоко, он нарушает правила игры. Комиссия оценивает данную ситуацию как штрафной удар и желтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро», — сказано в заявлении ЭСК РФС.

На основании этого вердикта Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку Педро. Таким образом, он сможет принять участие в выездном матче 25-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте. Команды сыграют друг с другом в воскресенье, 19 апреля. Начало матча — в 14:30 по московскому времени.

