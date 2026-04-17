КДК отменил красную карточку Педро в матче «Зенит» — «Краснодар»

«Решение: судья ошибочно удалил с поля игрока команды “Зенит” Педро после видеопросмотра. Голосование: большинство голосов. Мотивировка: игрок “Зенита” Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперед, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность. Игрок “Краснодара” Эдуард Сперцян, делая полный замах при попытке ударить по мячу, не сыграл в мяч, что придало эпизоду дополнительную интенсивность.



Учитывая, что Педро действовал в опасной манере, использовал шипы, а контакт произошел высоко, он нарушает правила игры. Комиссия оценивает данную ситуацию как штрафной удар и желтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро», — сказано в заявлении ЭСК РФС.