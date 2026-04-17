Игорь Акинфеев выпустил детскую версию автобиографии

В ноябре прошлого года в продаже появилась книга Акинфеева «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола».
«Друзья, сегодня хотел бы поделиться приятными новостями. Благодаря вам, вашей поддержке и вашему отклику в адрес моей автобиографической книги стало возможно подготовить еще и детскую версию для самых маленьких читателей. И, скажу честно, выпуск детской версии для меня — еще большая ответственность. Я очень надеюсь, что книга не только понравится юным футболистам, но и в целом поможет привить любовь к чтению», — написал Акинфеев в телеграм-канале.
Детская версия книги называется «Удивительная история простого мальчишки, который очень любил играть в футбол».
Игорь Акинфеев в начале апреля отметил свой 40-летний юбилей. Голкипер провел всю свою карьеру в ЦСКА. В составе армейского клуба он принял участие в 818 матчах, в которых пропустил 740 голов и 336 раз не дал возможности сопернику поразить свои ворота. Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 он завоевал с армейцами Кубок УЕФА.