Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
1
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.10
П2
14.00
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.58
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.95
П2
8.00
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.42
П2
2.49
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.96
П2
13.25
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.16
П2
7.37
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Игорь Акинфеев выпустил детскую версию автобиографии

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что выпустил детскую версию своей автобиографии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В ноябре прошлого года в продаже появилась книга Акинфеева «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола».

«Друзья, сегодня хотел бы поделиться приятными новостями. Благодаря вам, вашей поддержке и вашему отклику в адрес моей автобиографической книги стало возможно подготовить еще и детскую версию для самых маленьких читателей. И, скажу честно, выпуск детской версии для меня — еще большая ответственность. Я очень надеюсь, что книга не только понравится юным футболистам, но и в целом поможет привить любовь к чтению», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Детская версия книги называется «Удивительная история простого мальчишки, который очень любил играть в футбол».

Игорь Акинфеев в начале апреля отметил свой 40-летний юбилей. Голкипер провел всю свою карьеру в ЦСКА. В составе армейского клуба он принял участие в 818 матчах, в которых пропустил 740 голов и 336 раз не дал возможности сопернику поразить свои ворота. Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 он завоевал с армейцами Кубок УЕФА.

Футбол. Премьер-лига
18.04
Крылья Советов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.80
П2
1.89