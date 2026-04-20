Соболев — о судействе: Нет смысла кого‑то в чем‑то обвинять

В 25-м туре Российской Премьер-лиги петербуржцы в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.
— По ходу игры VAR обратил внимание арбитра Инала Танашева на возможное нарушение правил после вашего падения в штрафной. Был ли, на ваш взгляд, 11‑метровый?
— Мне кажется, уже все запутались. Поэтому даже не знаю, как это комментировать. В одном моменте это нарушение, в другом — нет. Из‑за этого даже нет смысла кого‑то в чем‑то обвинять. Все меньше людей понимают, что происходит. В общем, ничего не могу сказать по этому эпизоду, — сказал Соболев в интервью «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.
За 5 матчей до окончания сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на один балл. В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде 22 апреля сыграют против московского «Локомотива».