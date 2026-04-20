Радимов заступился за Семака: Он сделал, что требовалось от тренера

Владислав Радимов высказался о работе Сергея Семака в последнем туре РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал выездную победу петербургской команды над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые выиграли благодаря автоголу и впервые за долгое время возглавили турнирную таблицу по итогам игрового дня.

— После этого тура «Зенит» вышел на первое место благодаря тяжелой победе в Махачкале. Как вам такой матч — понравился или нет?

— Мне понравилось, что команда шла своим путем. В первом тайме они играли очень уверенно, во второй половине стало сложнее: Махачкала контратаковала, закрылась, действовала дисциплинированно. Когда Соболев не реализовал пенальти, я уже сомневался, что забьют. Но Семаку нужно отдать должное — он рискнул, заменив игрока сборной Бразилии и лучшего исполнителя, который обычно выводит мяч из обороны. В таких сложных условиях решиться на выход Мостового, Кондакова и Веги — не каждый тренер рискнет. Богданыч видит работу игроков на тренировках всю неделю, а во-вторых, ему нужно было добавить скорости. Обратите внимание, как Семак и Вильям [Оливейра] кричали, чтобы Вега отдавал аут вперед — в этом голе были задействованы не только Вега, но и Семак с Вильямом. И, конечно, Кондаков сыграл отлично.

— Значит, автогол — это не просто удача?

— Любой автогол содержит элемент везения, но чтобы довести мяч до такого момента, нужно было принять правильные решения: выпустить определённых игроков, сделать замены в ключевом матче, где поражение могло стоить чемпионства. Выпустить молодого Кондакова вместо Вендела — рискованно, но тренер так видел ситуацию. Тот, кто критикует, должен понять: Богданыч поступил как настоящий тренер, сделал то, что требовалось в этот момент. Он не ориентировался на имена, а исходил из того, что видел и считал нужным — и это сработало, — цитирует Радимова «РБ Спорт».