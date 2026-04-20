Радимов заступился за Семака: Он сделал, что требовалось от тренера

— Мне понравилось, что команда шла своим путем. В первом тайме они играли очень уверенно, во второй половине стало сложнее: Махачкала контратаковала, закрылась, действовала дисциплинированно. Когда Соболев не реализовал пенальти, я уже сомневался, что забьют. Но Семаку нужно отдать должное — он рискнул, заменив игрока сборной Бразилии и лучшего исполнителя, который обычно выводит мяч из обороны. В таких сложных условиях решиться на выход Мостового, Кондакова и Веги — не каждый тренер рискнет. Богданыч видит работу игроков на тренировках всю неделю, а во-вторых, ему нужно было добавить скорости. Обратите внимание, как Семак и Вильям [Оливейра] кричали, чтобы Вега отдавал аут вперед — в этом голе были задействованы не только Вега, но и Семак с Вильямом. И, конечно, Кондаков сыграл отлично.