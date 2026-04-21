Соболев: Нет приоритета по соперникам. Впереди пять финалов

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в среду, 22 апреля, на домашней арене «железнодорожников».
— Впереди у «Зенита» матч с «Локомотивом» в Москве. Что думаете об этой игре?
— Будет точно не легче, чем только что в Махачкале во встрече с «Динамо». «Локомотиву» тоже есть что доказывать. Но если станем играть так, как умеем, с максимальной самоотдачей, и вновь напомним друг другу, что это один из пяти финалов, то, надеюсь, все будет хорошо.
— «Локомотив» в любом случае хороший раздражитель для «Зенита»?
— Для кого‑то — да, но для нас сейчас нет приоритетов в плане соперников. Осталось пять игр, в которых надо брать 15 очков. А с кем именно — на это не смотрим.
— «Зенит» в минувшем туре возглавил турнирную таблицу. Хорошо, что следующий матч уже в среду?
— С силами все отлично — все готовы. Тем более чемпионат заканчивается. Но мне, как и любому футболисту, всегда лучше больше играть, в том числе и посреди недели. Футбол и официальные игры — это всегда праздник, от которого получаем удовольствие, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».
За пять матчей до окончания сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на один балл.
Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В нынешнем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.