Кержаков: «Зенит» не упустит чемпионство, если обыграет «Локо»

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 22 апреля, на домашней арене «железнодорожников».
За пять матчей до окончания сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на один балл.
— Очень интересная чемпионская гонка. Здорово, что «Зенит» вышел на первое место. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы они это место не упустили. Очень важный матч будет с «Локомотивом». При положительном результате «Зенит» не должен упустить чемпионство, — приводит слова Кержакова ТАСС.
В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Сергея Семака впервые с сезона-2018/19 не смог завоевать чемпионство, уступив «Краснодару» одно очко в таблице. До этого команда из Санкт-Петербурга выиграла РПЛ шесть раз подряд.
Московский «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками.