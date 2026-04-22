Адиев подтвердил переговоры с «Актобе» во время работы в Самаре

— Понятно, что для меня это в какой-то мере тоже неожиданно было, что я могу покинуть «Крылья». Я всегда заявлял, и в те дни, в последние, что оставался у руля Самары, что я хочу продолжить работу, хочу закончить этот чемпионат. Для меня как для тренера это очень важно было, потому что я по большому счету никогда год не работал в Премьер-Лиге. Это у меня была такая идея отработать, чтобы было понимание, что же за тренер Адиев, потому что это в «Ахмате» чуть-чуть, в «Химках» чуть-чуть. Ну и в «Анжи» был год, хотя я уже вторую часть играл дублерами.



И действительно в свои выходные я слетал в Казахстан, и я не скрываю, да, определенные переговоры были. Плюс я действительно и с друзьями встречался. Но по возвращении, конечно, очень сильно ваши коллеги раздули эту мою поездку. И везде были статьи, что я сбежал, не хочу брать ответственность в тяжелый момент перед командой. Думаю, это не понравилось руководству. Хотя я приехал, в первый же день взялся за работу, готовил команду к предстоящим играм, плюс в полуфинал Пути регионов мы вышли. И я одержим был, так скажу, идеей выйти в финал. Нам было это под силу, что я и руководству донес, но в последний момент, при встрече уже с губернатором, он для себя уже решил о моем увольнении. Мы с ним разговаривали, он так и сказал: «Ну что, будем прощаться?» Я сказал: «Нет, я хочу продолжить, готов, мотивирован». Но он сказал, что на следующий день объявит свое решение. Его решение оказалось таким, что мне пришлось покинуть Самару, — сказал Адиев в новом выпуске Here We Go на официальной странице «Коммент. Шоу» в социальной сети «ВКонтакте».