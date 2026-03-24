Адиев подтвердил, что отправился в Казахстан на переговоры с «Актобе»

Ранее стало известно, что 48-летний российский специалист близок к тому, чтобы возглавить казахстанскую команду.
«Да, я в Астане и общаюсь с представителями “Актобе”. Они хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас (сегодня с красно-белыми попрощался болгарский тренер Костов).
Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето.
Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по-человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом — только если Дмитрий Николаевич меня отпустит", — приводит журналист Иван Карпов слова Адиева.
Адиев возглавляет «Крылья Советов» с июня 2026 года. Самарцы после 22 туров чемпионата России-2025/26 занимают 13-е место в турнирной таблице с 21 очком. Контракт специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.
«Актобе» идет на 10-й строчке в таблице чемпионата Казахстана-2026, команда набрала 3 очка в 3 матчах.
С апреля 2022 года по май 2024 года Адиев возглавлял сборную Казахстана.