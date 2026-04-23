Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Акрон
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.22
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.24
П2
2.42
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.33
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.46
П2
2.15
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2

«Локомотив» отреагировал на слухи о скаутах «ПСЖ» на матче

Накануне московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ (0:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Ранее агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев сообщил «Спорт-Экспресс» о том, что на встрече присутствовали скауты французского «Пари Сен-Жермен».

«На матчах “Локомотива” присутствовали скауты “ПСЖ”. Они были на игре сегодня», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Позднее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что не располагает информацией о том, находились ли скауты «ПСЖ» на игре с «Зенитом».

— Есть ли у вас информация, что на матче с «Зенитом» присутствовали скауты «ПСЖ» и следили за Батраковым?

 — У меня нет такой информации, — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Батраков выступает за «Локомотив» с марта 2024 года. За два года 20-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 76 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 млн евро.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. В следующем туре команда Михаила Галактионова 25 апреля сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов».