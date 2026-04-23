«Локомотив» отреагировал на слухи о скаутах «ПСЖ» на матче

Ранее агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев сообщил «Спорт-Экспресс» о том, что на встрече присутствовали скауты французского «Пари Сен-Жермен».
«На матчах “Локомотива” присутствовали скауты “ПСЖ”. Они были на игре сегодня», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».
Позднее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что не располагает информацией о том, находились ли скауты «ПСЖ» на игре с «Зенитом».
— Есть ли у вас информация, что на матче с «Зенитом» присутствовали скауты «ПСЖ» и следили за Батраковым?
— У меня нет такой информации, — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».
Батраков выступает за «Локомотив» с марта 2024 года. За два года 20-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 76 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 млн евро.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. В следующем туре команда Михаила Галактионова 25 апреля сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов».