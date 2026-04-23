«Локомотив» отреагировал на слухи о скаутах «ПСЖ» на матче

Батраков выступает за «Локомотив» с марта 2024 года. За два года 20-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 76 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 млн евро.