«Спартак» и ЦСКА одновременно лишились шансов на чемпионство

После победы «Краснодара» в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1) красно-белые лишились математических шансов на чемпионство в нынешнем сезоне. Также их лишился московский ЦСКА.
За четыре тура до завершения сезона у «Краснодара» в активе 57 очков. У «Спартака» за аналогичное количество туров заработано 45 очков, а у ЦСКА — 44. В оставшихся встречах красно-белые и красно-синие могут набрать максимум 12 очков.
После 26 туров РПЛ в лидерах находится «Краснодар» с 57 очками. На второй позиции — петербургский «Зенит» с 56 баллами, а замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» — 49 пунктов. Кроме того, калининградская «Балтика» (46 очков) еще сохраняет математические шансы на чемпионство.
В этом сезоне «Спартак» потратил на трансферы больше всех в РПЛ по балансу (-27,1 млн евро): красно-белые не становились чемпионами с 2017 года, армейцы — с 2016-го. Напомним, действующий чемпион РПЛ — «Краснодар».
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
