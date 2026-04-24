Дивеев: Если пробовать себя в Европе, то в команде из топ-5 лиг

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что готов перейти в европейский клуб только при одном условии — если команда борется за Лигу чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

26-летний Дивеев озвучил четкие критерии для возможного перехода в европейский клуб.

— Представим: «Буде-Глимт» зовет Дивеева. Твоя реакция?

— Не перешел бы.

— Точно?

— Кузяев уезжал в «Гавр», Чалов в «ПАОК» — я не стал бы так рисковать. Если и пробовать себя в другом европейском чемпионате, то в команде из топ-5, которая борется за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Такая мечта по-прежнему есть.

— Даже если предложат меньше денег?

— На 90%, конечно, падать в зарплате не готов. А вот 50% — уже можно подумать.

— Ты недавно высказался о защитнике «Милана» Павловиче: «Если он играет в топ-клубе Италии, почему я не могу?» Про кого еще можешь так сказать?

— Например, про Ачерби.

— Ему уже 38 лет.

— Но он играет в Лиге чемпионов за топ-команду, выигрывает титулы. Ачерби — квалифицированный футболист, а я смотрю на него и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?» Поставь любого из перечисленных на место Ачерби в «Интер» — картина глобально не поменяется, — сказал Дивеев в интервью Sport24.

Игорь Дивеев в январе в результате обмена перешел из ЦСКА в «Зенит». За сине-бело-голубых футболист провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.