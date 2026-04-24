Дивеев сравнил тренировки с Соболевым и Дураном

— Не упущу возможности пошутить на тренировке, если Саня по мячу не попадет или развернется и упадет на ровном месте. Но сегодня прилетело мне — я воткнулся в газон и упал, хотя в радиусе 10 метров никого не было. Соболь закричал: «Дивей, это чистый пенальти!» — рассказал Дивеев в интервью для Sport24.