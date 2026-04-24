Дивеев сравнил тренировки с Соболевым и Дураном

Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. В нынешнем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.
22-летний колумбиец Джон Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» до конца текущего сезона за 2,75 млн евро. За клуб из Санкт-Петербурга футболист провел восемь матчей, в которых дважды отправил мяч в ворота (оба — с пенальти).
— Против кого тяжелее на тренировках — Соболева или Дурана?
— Против Соболя. Дуран пока набирает форму, нужна адаптация. А Соболь — молодец, выиграл конкуренцию. Его главный козырь — игра корпусом. Саня классно ставит спину, как Дзюба, и не дает подобраться к мячу. Еще у Соболя такой дриблинг… Думаешь, что не пройдет, но проходит.
— Главное человеческое качество Соболева?
— Чувство юмора. Соболь умеет и сам классно пошутить, и не обижается на ответные подколы.
— Как ты подкалываешь Соболева?
— Не упущу возможности пошутить на тренировке, если Саня по мячу не попадет или развернется и упадет на ровном месте. Но сегодня прилетело мне — я воткнулся в газон и упал, хотя в радиусе 10 метров никого не было. Соболь закричал: «Дивей, это чистый пенальти!» — рассказал Дивеев в интервью для Sport24.
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Николай Комличенко
90+9′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти