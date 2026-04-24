Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.02
П2
6.10
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.15
П2
9.50
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.67
X
4.51
П2
1.58
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.27
П2
2.72
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.15
П2
1.88
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2

Дивеев: многие футболисты считают деньги, а не тратят направо и налево

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о высоких ценах в магазине и рассказал о своих расходах.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Дивеев заявил, что он с женой тратит около 300 тысяч рублей в месяц.

— Ты смотришь на цены в магазине?

— Конечно, иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей!

— А сколько выходит ужин в ресторане?

— От пяти до семи тысяч рублей на одного человека. В той же «Кофемании» чашка кофе стоит девятьсот рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить.

— Думаю, многие удивятся, прочитав твои слова.

— Почему?

— Есть стереотип: футболисты — миллионеры, которые разбрасываются деньгами.

— Общаюсь со многими футболистами и вижу: ребята считают деньги, а не тратят налево и направо. Слышу, как обсуждаются вложения, ипотека. Никто не хочет остаться без трусов после завершения карьеры, — приводит слова Дивеева Sport24.

Также Дивеев рассказал, что жена привила ему любовь к искусству и он приобрел картину за миллион рублей.

— Есть желание приобрести какую-нибудь понравившуюся картину?

— Уже купил одну. Называется «Апокалипсис», автор — Эрнст Неизвестный. Отдал около миллиона рублей. Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег.

Игорь Дивеев в январе в результате обмена перешел из ЦСКА в «Зенит». За сине-бело-голубых футболист провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.