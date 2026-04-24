Дивеев: многие футболисты считают деньги, а не тратят направо и налево

Ранее Дивеев заявил, что он с женой тратит около 300 тысяч рублей в месяц.
— Ты смотришь на цены в магазине?
— Конечно, иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей!
— А сколько выходит ужин в ресторане?
— От пяти до семи тысяч рублей на одного человека. В той же «Кофемании» чашка кофе стоит девятьсот рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить.
— Думаю, многие удивятся, прочитав твои слова.
— Почему?
— Есть стереотип: футболисты — миллионеры, которые разбрасываются деньгами.
— Общаюсь со многими футболистами и вижу: ребята считают деньги, а не тратят налево и направо. Слышу, как обсуждаются вложения, ипотека. Никто не хочет остаться без трусов после завершения карьеры, — приводит слова Дивеева Sport24.
Также Дивеев рассказал, что жена привила ему любовь к искусству и он приобрел картину за миллион рублей.
— Есть желание приобрести какую-нибудь понравившуюся картину?
— Уже купил одну. Называется «Апокалипсис», автор — Эрнст Неизвестный. Отдал около миллиона рублей. Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег.
Игорь Дивеев в январе в результате обмена перешел из ЦСКА в «Зенит». За сине-бело-голубых футболист провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.