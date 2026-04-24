«Мне все равно». Дзюба — об ужесточении лимита на легионеров

В новом сезоне в заявку можно будет внести 12 легионеров, при этом на поле смогут выйти только семь.
— Твоя позиция по лимиту, который приняли на прошлой неделе?
— А я не знаю, что там приняли.
— 12 легионеров в заявке, семь — на поле со следующего сезона.
— Говорили же, другой будет.
— Будут постепенно ужесточать.
— Время покажет.
— Но твоя позиция по лимиту — он нужен вообще?
— Мне все равно, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Ранее стало известно о том, что Российская Премьер-лига (РПЛ) не поддержит проект приказа Министерства спорта России об ужесточении лимита на легионеров.
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 2559 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Вадим Евсеев
Голы
Акрон
Роберто Фернандес
(Максим Кузьмин)
9′
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
75′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
26
Родриго Эшковал
24
Йонуц Неделчару
6
Максим Кузьмин
46′
35
Ифет Джаковац
5
Алекса Джурасович
82′
80
Хетаг Хосонов
91
Максим Болдырев
82′
10
Кевин Аревало
Динамо Мх
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
69′
5
Джемал Табидзе
10
Джавад Хоссейннеджад
24
Андрес Аларкон
43
Ильяс Ахмедов
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
11
Миро
7
Хазем Мастури
82′
72
Александр Сандрачук
25
Гамид Агаларов
64′
71
Ян Джапо
Статистика
Акрон
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
13
Удары в створ
9
6
Угловые
5
5
Фолы
16
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
