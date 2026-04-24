Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.06
П2
6.17
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.01
П2
9.50
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.53
П2
1.58
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.27
П2
2.72
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.20
П2
1.88
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2

Семин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Юрий Семин считает, что несмотря на победу «Краснодара» в Москве, шансы на титул у южан и «Зенита» примерно равны.

«Мне понравились обе команды. Могла победить и та и другая, но удача была на стороне “Краснодара”. “Спартак” явно сильно спрогрессировал, футболисты очень дисциплинированны. На сегодняшний день можно сказать, что Карседо молодец, команда при нем показывает интересный футбол. А “Краснодар” убрал все негативные эмоции, которые присутствуют иной раз в отношении судей. “Быки” были хороши и закономерно имели право на победу. Думаю, шансы на чемпионство равны у “Зенита” и “Краснодара”. Но сейчас даже сложно понять, с кем лучше играть: с теми, кто вверху, или с теми, кто борется за выживание», — передает слова Семина «Спорт-Экспресс».

За 4 тура до окончания чемпионата в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который имеет в своем активе 57 очков и на один балл опережает «Зенит».

78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 27461 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Краснодар
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
3
Угловые
9
2
Фолы
14
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти