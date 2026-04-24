Семин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

Юрий Семин считает, что несмотря на победу «Краснодара» в Москве, шансы на титул у южан и «Зенита» примерно равны.
«Мне понравились обе команды. Могла победить и та и другая, но удача была на стороне “Краснодара”. “Спартак” явно сильно спрогрессировал, футболисты очень дисциплинированны. На сегодняшний день можно сказать, что Карседо молодец, команда при нем показывает интересный футбол. А “Краснодар” убрал все негативные эмоции, которые присутствуют иной раз в отношении судей. “Быки” были хороши и закономерно имели право на победу. Думаю, шансы на чемпионство равны у “Зенита” и “Краснодара”. Но сейчас даже сложно понять, с кем лучше играть: с теми, кто вверху, или с теми, кто борется за выживание», — передает слова Семина «Спорт-Экспресс».
За 4 тура до окончания чемпионата в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который имеет в своем активе 57 очков и на один балл опережает «Зенит».
78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
