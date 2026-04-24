Семин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

«Мне понравились обе команды. Могла победить и та и другая, но удача была на стороне “Краснодара”. “Спартак” явно сильно спрогрессировал, футболисты очень дисциплинированны. На сегодняшний день можно сказать, что Карседо молодец, команда при нем показывает интересный футбол. А “Краснодар” убрал все негативные эмоции, которые присутствуют иной раз в отношении судей. “Быки” были хороши и закономерно имели право на победу. Думаю, шансы на чемпионство равны у “Зенита” и “Краснодара”. Но сейчас даже сложно понять, с кем лучше играть: с теми, кто вверху, или с теми, кто борется за выживание», — передает слова Семина «Спорт-Экспресс».