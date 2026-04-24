Геннадий Орлов раскрыл, что его печалит в «Зените»

«Денис Адамов — молодец. Защита у “Зенита” хорошая, а атаки нет. Вот это самое печальное», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
Накануне «Зенит» потерял очки в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги с «Локомотивом» (0:0). После этой ничьей за 4 матча до завершения чемпионата России сине-бело-голубые опустились на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед себя на одно очко «Краснодар».
Геннадию Орлову 81 год. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.