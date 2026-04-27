Орлов: Сложилось впечатление, что судья помогал «Краснодару»

«Краснодар» на своем поле одержал победу со счетом 2:1. В первом тайме главный арбитр встречи Иван Абросимов назначил пенальти в ворота гостей после падения Джона Кордобы в штрафной площади махачкалинцев, а во второй половине встречи удалил вышедшего на замену нападающего гостей Миро, показав ему две желтые карточки в течение 8 минут.
«Не могу не затронуть тему судейства. Не понял некоторых решений рефери Ивана Абросимова. За что он показал, допустим, желтую карточку Мастури во втором тайме? Посчитал, что тот сфолил на Джованни? Но тот же сыграл в мяч! Где там умышленная грубость? Он опередил соперника, за что же ему выписали горчичник?! Пенальти на Кордобе… Тоже вопросы. Знаете, в медицине есть такой термин — аггравация. Преувеличение пациентом какого-либо симптома. Так вот Кордоба усилил эффект от своего падения, хотел показать, что он рухнул на газон из-за защитника… Я не увидел явного фола. Нужно же учитывать дух игры. Дух спортивной борьбы!» — передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».
«Вообще, судьям нужно быть построже с Кордобой! Не умаляю его заслуг как форварда, бомбардира, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров… Ну что это такое? Вообще, у меня сложилось впечатление, что в матче с Махачкалой арбитр, наверное, невольно, но помогал “Краснодару”. Судить надо по правилам ФИФА», — добавил Геннадий Орлов.
Геннадию Орлову 81 год. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.
Мурад Мусаев
Вадим Евсеев
Никита Кривцов
29′
Джон Кордоба
(Джованни Гонсалес)
66′
Диего Коста
4′
Эдуард Сперцян
36′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
4
Диего Коста
90+1′
6
Кевин Ленини
33′
11
Жоау Батчи
78′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
82′
17
Валентин Пальцев
53
Александр Черников
59′
23
Хуан Мануэль Боселли
71′
27
Давид Волк
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
60′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
35′
16
Уссем Мрезиг
22
Мохамед Аззи
74′
13
Сослан Кагермазов
71
Ян Джапо
58′
72
Александр Сандрачук
10
Джавад Хоссейннеджад
69′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
58′
11
Миро
87′
90+5′
21
Абдулпаша Джабраилов
74′
19
Кирилл Зинович
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
