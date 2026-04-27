Орлов: Сложилось впечатление, что судья помогал «Краснодару»

«Не могу не затронуть тему судейства. Не понял некоторых решений рефери Ивана Абросимова. За что он показал, допустим, желтую карточку Мастури во втором тайме? Посчитал, что тот сфолил на Джованни? Но тот же сыграл в мяч! Где там умышленная грубость? Он опередил соперника, за что же ему выписали горчичник?! Пенальти на Кордобе… Тоже вопросы. Знаете, в медицине есть такой термин — аггравация. Преувеличение пациентом какого-либо симптома. Так вот Кордоба усилил эффект от своего падения, хотел показать, что он рухнул на газон из-за защитника… Я не увидел явного фола. Нужно же учитывать дух игры. Дух спортивной борьбы!» — передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».