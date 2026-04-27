Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
2
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
7.90
П2
100.00
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.98
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.30
П2
3.90
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.88
П2
3.75
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.31
П2
3.80

Орлов: Сложилось впечатление, что судья помогал «Краснодару»

Комментатор Геннадий Орлов оценил судейство в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

«Краснодар» на своем поле одержал победу со счетом 2:1. В первом тайме главный арбитр встречи Иван Абросимов назначил пенальти в ворота гостей после падения Джона Кордобы в штрафной площади махачкалинцев, а во второй половине встречи удалил вышедшего на замену нападающего гостей Миро, показав ему две желтые карточки в течение 8 минут.

«Не могу не затронуть тему судейства. Не понял некоторых решений рефери Ивана Абросимова. За что он показал, допустим, желтую карточку Мастури во втором тайме? Посчитал, что тот сфолил на Джованни? Но тот же сыграл в мяч! Где там умышленная грубость? Он опередил соперника, за что же ему выписали горчичник?! Пенальти на Кордобе… Тоже вопросы. Знаете, в медицине есть такой термин — аггравация. Преувеличение пациентом какого-либо симптома. Так вот Кордоба усилил эффект от своего падения, хотел показать, что он рухнул на газон из-за защитника… Я не увидел явного фола. Нужно же учитывать дух игры. Дух спортивной борьбы!» — передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

«Вообще, судьям нужно быть построже с Кордобой! Не умаляю его заслуг как форварда, бомбардира, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров… Ну что это такое? Вообще, у меня сложилось впечатление, что в матче с Махачкалой арбитр, наверное, невольно, но помогал “Краснодару”. Судить надо по правилам ФИФА», — добавил Геннадий Орлов.

Геннадию Орлову 81 год. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Вадим Евсеев
Голы
Краснодар
Никита Кривцов
29′
Джон Кордоба
(Джованни Гонсалес)
66′
Динамо Мх
Диего Коста
4′
Нереализованные пенальти
Краснодар
Эдуард Сперцян
36′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
4
Диего Коста
90+1′
6
Кевин Ленини
33′
11
Жоау Батчи
78′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
82′
17
Валентин Пальцев
53
Александр Черников
59′
23
Хуан Мануэль Боселли
71′
Динамо Мх
27
Давид Волк
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
60′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
35′
16
Уссем Мрезиг
22
Мохамед Аззи
74′
13
Сослан Кагермазов
71
Ян Джапо
58′
72
Александр Сандрачук
10
Джавад Хоссейннеджад
69′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
58′
11
Миро
87′
90+5′
21
Абдулпаша Джабраилов
74′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Краснодар
Динамо Мх
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
6
2
Угловые
8
4
Фолы
16
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти