«Пари НН» уволил главного тренера за три тура до конца сезона

Также команду покинет тренерский штаб Шпилевского.
— Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом — очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию.
Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи — сохранить место в РПЛ.
Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие «Пари НН». От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере!
Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ, — приводит слова генерального директора Виталия Карасева пресс-служба «Пари НН».
Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года. Под руководством специалиста команда провела 33 матча во всех турнирах, в которых одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела 22 поражения.
Ранее клуб Медиалиги Lit Energy объявил об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «Пари НН».
«Пари НН» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода 3 мая на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».