Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.95
П2
2.65
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2

«Пари НН» уволил главного тренера за три тура до конца сезона

Футбольный клуб «Пари НН» на официальном сайте объявил об уходе главного тренера Алексея Шпилевского.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Пари НН"

Также команду покинет тренерский штаб Шпилевского.

— Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом — очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию.

Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи — сохранить место в РПЛ.

Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие «Пари НН». От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере!

Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ, — приводит слова генерального директора Виталия Карасева пресс-служба «Пари НН».

Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года. Под руководством специалиста команда провела 33 матча во всех турнирах, в которых одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела 22 поражения.

Ранее клуб Медиалиги Lit Energy объявил об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «Пари НН».

«Пари НН» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода 3 мая на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».


Футбол. Премьер-лига
03.05
Ахмат
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.56
П2
3.95