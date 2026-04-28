«Пари НН» уволил главного тренера за три тура до конца сезона

— Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом — очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию.



Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи — сохранить место в РПЛ.



Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие «Пари НН». От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере!



Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ, — приводит слова генерального директора Виталия Карасева пресс-служба «Пари НН».