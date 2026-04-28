Петржела: «С таким бюджетом “Зенит” не может становиться вторым в РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в интервью Legalbet прокомментировал выступление сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Футболом могут заниматься все, но выигрывают его футболисты, а не деньги. Для “Зенита” не станет катастрофой занять второе место, но с таким бюджетом клуб не имеет права быть вторым», — отметил Петржела.
Он также прокомментировал перспективы Сергея Семака: «Тренировать самый обеспеченный клуб России не так сложно. Если “Зенит” снова финиширует вторым, это будет для него провалом».
На данный момент «Зенит» с 59 очками занимает второе место в РПЛ, отставая на один балл от лидирующего «Краснодара». До завершения чемпионата остаются три тура.