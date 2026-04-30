Аршавин назвал имена преемников себя и Кержакова в «Зените»

«Мы с Шиловым уже не раз слышали от Аршавина, что похожи на них с Кержаковым. Андрей Сергеевич постоянно говорит нам: “Просто играйте. Вам все дано. Болельщики ждут и верят в вас. Я вижу, что вы можете быть такими же, как мы с Кержаковым”. Мне же тяжело сравнивать, потому что мы на разных позициях. Но есть определенное сходство в плане понимания игры. Аршавин часто соглашается с моим мнением, когда обсуждаем тот или иной эпизод. А в академии многие говорят, что мы даже бегаем одинаково», — цитирует Кондакова «Чемпионат».