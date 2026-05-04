ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте объявила об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера клуба.

Швейцарский специалист возглавил ЦСКА летом 2025 года. Его контрактное соглашение с клубом было рассчитано до 2027 года.

«Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов.

Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто», — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Под руководством 50-летнего Челестини ЦСКА провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 21 победу, потерпел 13 поражений и шесть раз сыграл вничью.

В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 45 очками. После зимней паузы подопечные Челестини одержали две победы в 10 матчах. Команда обыграла махачкалинское «Динамо» (3:1) и тольяттинский «Акрон» (2:1).

Через два дня ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. Матч пройдет на «Лукойл Арене» 6 мая в 20:00 по московскому времени.


