ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини

«Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов.



Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто», — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.