Семин оценил работу Челестини в ЦСКА

50-летний Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. Его контрактное соглашение с клубом было рассчитано до 2027 года.
Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе швейцарского специалиста.
«Это часть профессии тренера. Результат и турнирное положение определяет. Задачи Челестини не выполнил. Не знаю, насколько это правильное решение перед важным кубковым матчем. Спорный вопрос. Посмотрим 6-го числа. Однако ЦСКА находится не на своем месте. Последние ситуации, в частности, с Мойзесом, повлияли на решение клуба. Раз пошли такие результаты, многое он сделал неправильно. По крайней мере, основания для отставки были. Была замечательная часть работы, а финальная была выполнена не лучшим образом. Такова тренерская судьба. Если в турнирной таблице ты вверху, то работаешь спокойно. Если пониже и далеко от поставленных задач, всё в руках руководителей», — приводит слова Семина «Чемпионат».
Через два дня ЦСКА сыграет со «Спартаком» в Финале Пути регионов Кубка России. Матч пройдет на «Лукойл Арене» 6 мая в 20:00 по московскому времени.
Под руководством Челестини ЦСКА провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 21 победу, потерпел 13 поражений и шесть раз сыграл вничью.
В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 45 очками. После зимней паузы армейцы одержали две победы в 10 матчах. Команда обыграла махачкалинское «Динамо» (3:1) и тольяттинский «Акрон» (2:1).