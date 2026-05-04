Президент «Сьона»: Руководство ЦСКА дало Челестини много власти

«Это классический Фабио. Он такой человек — где-то эмоциональный и теряющий контроль над командой. Честно, я думал, что, поехав в Россию, он сможет измениться, но этого не произошло. Не знаю, что именно случилось у него в ЦСКА, но увольнение могло произойти именно по той причине, что Фабио потерял связь с игроками. В “Сьоне” было много конфликтов Челестини с Балотелли, и тогда они оба были виноваты. Но сейчас я вижу похожие случаи, только теперь в ЦСКА. Фабио, к сожалению, никак не изменился. Руководство дало ему слишком много власти», — приводит слова президента «Сьона» Sport24.