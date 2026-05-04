Президент «Сьона»: Руководство ЦСКА дало Челестини много власти

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с Фабио Челестини по соглашению сторон. С ноября 2022-го по март 2023 года Челестини возглавлял «Сьон», но был отправлен в отставку после шести матчей, в которых потерпел 4 поражения и дважды сыграл вничью. Кристиан Константин считает, что с тех пор Челестини никак не изменился.
«Это классический Фабио. Он такой человек — где-то эмоциональный и теряющий контроль над командой. Честно, я думал, что, поехав в Россию, он сможет измениться, но этого не произошло. Не знаю, что именно случилось у него в ЦСКА, но увольнение могло произойти именно по той причине, что Фабио потерял связь с игроками. В “Сьоне” было много конфликтов Челестини с Балотелли, и тогда они оба были виноваты. Но сейчас я вижу похожие случаи, только теперь в ЦСКА. Фабио, к сожалению, никак не изменился. Руководство дало ему слишком много власти», — приводит слова президента «Сьона» Sport24.
Челестини был назначен на должность главного тренера ЦСКА в июне прошлого года. В сезоне-2025/26 армейцы под его руководством провели 40 матчей, одержав 21 победу, 6 раз сыграв вничью и потерпев 13 поражений.
За два тура до завершения чемпионата России красно-синие занимают 6-е место в турнирной таблице, отставая от 3-й строчки на 5 очков. Через два дня ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. Матч пройдет на «Лукойл Арене» 6 мая в 20:00 по московскому времени.