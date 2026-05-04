Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Челси
0
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
7.64
X
4.90
П2
1.41
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
0
:
Шинник
1
Все коэффициенты
П1
7.20
X
3.25
П2
1.78
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.13
П2
2.58
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.32
П2
6.40
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.90
П2
1.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.37
П2
2.95

Президент «Сьона»: Руководство ЦСКА дало Челестини много власти

Президент «Сьона» Кристиан Константин отреагировал на увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ПФК ЦСКА

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с Фабио Челестини по соглашению сторон. С ноября 2022-го по март 2023 года Челестини возглавлял «Сьон», но был отправлен в отставку после шести матчей, в которых потерпел 4 поражения и дважды сыграл вничью. Кристиан Константин считает, что с тех пор Челестини никак не изменился.

«Это классический Фабио. Он такой человек — где-то эмоциональный и теряющий контроль над командой. Честно, я думал, что, поехав в Россию, он сможет измениться, но этого не произошло. Не знаю, что именно случилось у него в ЦСКА, но увольнение могло произойти именно по той причине, что Фабио потерял связь с игроками. В “Сьоне” было много конфликтов Челестини с Балотелли, и тогда они оба были виноваты. Но сейчас я вижу похожие случаи, только теперь в ЦСКА. Фабио, к сожалению, никак не изменился. Руководство дало ему слишком много власти», — приводит слова президента «Сьона» Sport24.

Челестини был назначен на должность главного тренера ЦСКА в июне прошлого года. В сезоне-2025/26 армейцы под его руководством провели 40 матчей, одержав 21 победу, 6 раз сыграв вничью и потерпев 13 поражений.

За два тура до завершения чемпионата России красно-синие занимают 6-е место в турнирной таблице, отставая от 3-й строчки на 5 очков. Через два дня ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. Матч пройдет на «Лукойл Арене» 6 мая в 20:00 по московскому времени.