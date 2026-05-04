Полузащитник клуба РПЛ выписан из больницы после травмы головы

1 мая «Крылья Советов» в домашнем матче 28‑го тура Российской Премьер-лиги обыграли «Спартак» со счетом 2:1. Ильзат Ахметов после столкновения с защитником красно‑белых Кристофером Ву был госпитализирован с закрытой черепно‑мозговой травмой.
«Хорошие новости: Ильзата Ахметова выписали из больницы. Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле, Ильзат!» — говорится в сообщении.
«Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 11‑е место в турнирной таблице. В следующем туре команда 10 мая на выезде сыграет с «Оренбургом».
Ахметов выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из петербургского «Зенита». За самарцев полузащитник провел 31 матч в различных турнирах, забив два мяча и отдав восемь результативных передач. Ранее он играл за «Рубин», ЦСКА и «Краснодар». На счету Ахметов 9 матчей за сборную России с 2019-го по 2023 год.