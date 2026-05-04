Полузащитник клуба РПЛ выписан из больницы после травмы головы

Ахметов выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из петербургского «Зенита». За самарцев полузащитник провел 31 матч в различных турнирах, забив два мяча и отдав восемь результативных передач. Ранее он играл за «Рубин», ЦСКА и «Краснодар». На счету Ахметов 9 матчей за сборную России с 2019-го по 2023 год.