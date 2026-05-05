Арустамян высказался о замене Челестини на Игдисамова в ЦСКА

«После поражения от “Зенита” со счётом 1:3 обещанное Евгением Гинером “наводнение” вылилось в увольнение Челестини. Всего за два дня до финала Кубка России ЦСКА меняет главного тренера. Команду к игре со “Спартаком” будет готовить Дмитрий Игдисамов. Он прошёл всю армейскую тренерскую лестницу — от академии до молодёжной команды, где завоевал золото МФЛ-2024 и серебро в 2025 году. В марте он вошёл в штаб Челестини.