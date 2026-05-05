Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Шинник
1
П1
X
П2

Арустамян высказался о замене Челестини на Игдисамова в ЦСКА

4 мая стало известно, что Челестини и ЦСКА расторгли контракт.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал смену главного тренера ЦСКА. С поста ушёл Фабио Челестини, а на его место назначен россиянин Дмитрий Игдисамов. В среду, 6 мая, армейцы встретятся со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

«После поражения от “Зенита” со счётом 1:3 обещанное Евгением Гинером “наводнение” вылилось в увольнение Челестини. Всего за два дня до финала Кубка России ЦСКА меняет главного тренера. Команду к игре со “Спартаком” будет готовить Дмитрий Игдисамов. Он прошёл всю армейскую тренерскую лестницу — от академии до молодёжной команды, где завоевал золото МФЛ-2024 и серебро в 2025 году. В марте он вошёл в штаб Челестини.

Главное достоинство Игдисамова — опыт работы с молодыми футболистами. Среди его воспитанников в основе сейчас играют Кисляк, Глебов и Лукин. С учётом стратегии клуба по развитию молодёжи, его назначение выглядит логичным. Благодаря Игдисамову в академии ЦСКА появился Матвей Кисляк, которому после ухода из «Чертаново» отказали «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

Под руководством Игдисамова в молодёжной команде Матвей впервые дебютировал за основу — в Кубке России против «Оренбурга» (6:0) вышел в старте и забил на 87-й минуте. Весной ЦСКА растерял осенний азарт вместе с шансами на призы в чемпионате. Матч со «Спартаком» в среду — важнейший для ЦСКА на этом отрезке сезона и определяющий для тренера", — написал Арустамян в телеграм-канале.

Еще во время работы Челистини стало известно, что ЦСКА не сможет претендовать на чемпионство в текущем сезоне РПЛ. Сейчас клуб за пределами топ-3 в лиге.