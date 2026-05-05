Федорищев высказался о возможном прекращении существования «Акрона»

В СМИ появились слухи о возможном закрытии тольяттинского клуба.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fcakron

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи о возможном прекращении существования тольяттинского «Акрона» в случае вылета из РПЛ.

«То, как вы это формулируете, звучит не совсем верно. Конечно, команда не исчезнет. Несмотря на свой молодой возраст, “Акрон” уже устойчивая организация. Здесь речь не о вылете и не о спонтанных решениях. Команда стала уверенной в себе, и у неё впереди большое будущее», — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

За два тура до окончания сезона «Акрон» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Клуб был основан в 2018 году бизнесменом Павлом Морозовым.

РПЛ завершает сезон через два тура. «Краснодар» и «Зенит» еще борются за чемпионство друг с другом, остальные клубы, включая «Локомотив» с третьего места, уже потеряли шансы на золото.

