Тихонов: Карседо должен продолжать работу в «Спартаке»

Восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов заявил, что руководство и фанаты московского «Спартака» должны оказать доверие главному тренеру Хуану Карседо и дать ему возможность проявить себя в предстоящих матчах.
Контракт Карседо с клубом действует до лета 2028 года.
«Я полностью за то, чтобы Карседо продолжал работу. Пусть руководство и болельщики доверят ему и дадут возможность усиливать команду. Я поддерживаю Карседо — пусть работает. Сейчас он показывает результат и качество. Важно, какое место займет команда в чемпионате и как выступит в Кубке, это будет иметь большое значение и для него самого», — отметил Тихонов «Спорт-Экспрессу».
6 мая «Спартак» сыграет со столичным ЦСКА в финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России. После 28 туров чемпионата страны красно-белые занимают 4-е место в таблице с 48 очками.
Карседо, которому 52 года, возглавил клуб в январе 2026 года. Ранее он работал в кипрском «Пафосе», где команда под его руководством стала чемпионом и обладателем Кубка Кипра.