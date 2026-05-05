ЦСКА проявляет интерес к Сандро Шварцу

По данным источника, «армейцы» уже провели первые контакты с агентами Шварца, который в настоящий момент находится без работы. В то же время отмечается, что вернуть Шварца пытается «Динамо».
Отмечается, что из-за политической ситуации немецкий специалист в первую очередь рассматривает варианты работы на родине, но и возвращение в Россию летом не исключено.
Сандро Шварцу 47 лет. Ранее, помимо «Динамо», он возглавлял «Майнц», «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Ранее ЦСКА уволил Фабио Челестини. За два тура до окончания сезона «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера армейцев назначен Дмитрий Игдисамов.