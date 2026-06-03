В заявки на чемпионат мира попали 12 футболистов, выступавших в сезоне РПЛ

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби вошел в заявку сборной Ирана. В составе команды Мексики на чемпионате мира выступят защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья получил вызов в сборную Панамы. Также в окончательный состав Парагвая вошел защитник московского «Динамо» Хуан Касерес, а нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури оказался в заявке сборной Туниса.