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В заявки на чемпионат мира попали 12 футболистов, выступавших в сезоне РПЛ

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: www.fc-baltika.ru

В окончательные заявки национальных сборных на чемпионат мира вошли 12 футболистов, выступавших в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В состав сборной Бразилии включены защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и полузащитник клуба Луис Энрике. За команду Кабо-Верде на мировом первенстве сыграют хавбек «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. Лучший бомбардир минувшего сезона РПЛ Джон Кордоба, представляющий «Краснодар», вошел в заявку сборной Колумбии.

В состав национальной команды Демократической Республики Конго включен полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, который в ближайшее время покинет столичный клуб.

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби вошел в заявку сборной Ирана. В составе команды Мексики на чемпионате мира выступят защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья получил вызов в сборную Панамы. Также в окончательный состав Парагвая вошел защитник московского «Динамо» Хуан Касерес, а нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури оказался в заявке сборной Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира участие в нем примут 48 национальных команд.