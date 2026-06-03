В заявки на чемпионат мира попали 12 футболистов, выступавших в сезоне РПЛ

В окончательные заявки национальных сборных на чемпионат мира вошли 12 футболистов, выступавших в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В состав сборной Бразилии включены защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и полузащитник клуба Луис Энрике. За команду Кабо-Верде на мировом первенстве сыграют хавбек «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. Лучший бомбардир минувшего сезона РПЛ Джон Кордоба, представляющий «Краснодар», вошел в заявку сборной Колумбии.
В состав национальной команды Демократической Республики Конго включен полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, который в ближайшее время покинет столичный клуб.
Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби вошел в заявку сборной Ирана. В составе команды Мексики на чемпионате мира выступят защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья получил вызов в сборную Панамы. Также в окончательный состав Парагвая вошел защитник московского «Динамо» Хуан Касерес, а нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури оказался в заявке сборной Туниса.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира участие в нем примут 48 национальных команд.