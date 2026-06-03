СМИ: Тренер «Сан-Паулу» попросил подписать вингера «Краснодара» Виктора Са

Бразильский клуб «Сан-Паулу» проявляет интерес к приобретению крайнего нападающего «Краснодара» Виктора Са. Об этом сообщил журналист Андре Эрнан, у которого 379 тысяч подписчиков в социальной сети Х.
По информации источника, в трансфере Са лично заинтересован главный тренер «Сан-Паулу» Доривал Жуниор.
Контракт 32-летнего Са с «Краснодаром» истекает летом 2026 года. «Сан-Паулу» планирует подписать вингера на правах свободного агента.
В сезоне-2025/26 Са провел 31 матч, забил пять голов и сделал один результативный пас. «Краснодар» в минувшем сезоне стал вторым, уступив «Зениту» на два балла в турнирной таблице. В суперфинале Кубка России «быки» проиграли «Спартаку».
Футбольный клуб «Сан-Паулу» завершил предыдущий сезон бразильской Серии А на 8-м месте, набрав 51 очко в 38 матчах. Команда одержала 14 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.