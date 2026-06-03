СМИ: Тренер «Сан-Паулу» попросил подписать вингера «Краснодара» Виктора Са

В сезоне-2025/26 Са провел 31 матч, забил пять голов и сделал один результативный пас. «Краснодар» в минувшем сезоне стал вторым, уступив «Зениту» на два балла в турнирной таблице. В суперфинале Кубка России «быки» проиграли «Спартаку».