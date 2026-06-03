«Динамо» объявило об уходе Жиркова, Шаронова и других тренеров

Жирков и Шаронов вошли в тренерский штаб московского «Динамо» в январе этого года. Для Жиркова это был первый опыт тренерской работы, а Шаронов ранее работал главным тренером «СКА-Хабаровска», а также входил в тренерский штаб казанского «Рубина» и кипрского «Пафоса».