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«Динамо» объявило об уходе Жиркова, Шаронова и других тренеров

Московское «Динамо» объявило об уходе из клуба пяти тренеров, работавших в тренерском штабе Ролана Гусева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Команду в связи с истечением срока контрактов покинули Роман Шаронов, Юрий Жирков и Алексей Радевич, а также аргентинцы Агустин Киильяборда и Хуан Гомес.

«Благодарим каждого за профессиональное отношение к делу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Динамо».

22 мая «Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера. Его место занял немецкий специалист Сандро Шварц, подписавший с «бело-голубыми» трехлетний контракт. Также в тренерский штаб «Динамо» вошел его ассистент Волкан Булут.

Жирков и Шаронов вошли в тренерский штаб московского «Динамо» в январе этого года. Для Жиркова это был первый опыт тренерской работы, а Шаронов ранее работал главным тренером «СКА-Хабаровска», а также входил в тренерский штаб казанского «Рубина» и кипрского «Пафоса».

«Динамо» завершило сезон на седьмом месте в чемпионате России. В кубке «бело-голубые» дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6).

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.