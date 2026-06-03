«Динамо» объявило об уходе Жиркова, Шаронова и других тренеров

Команду в связи с истечением срока контрактов покинули Роман Шаронов, Юрий Жирков и Алексей Радевич, а также аргентинцы Агустин Киильяборда и Хуан Гомес.
«Благодарим каждого за профессиональное отношение к делу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Динамо».
22 мая «Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера. Его место занял немецкий специалист Сандро Шварц, подписавший с «бело-голубыми» трехлетний контракт. Также в тренерский штаб «Динамо» вошел его ассистент Волкан Булут.
Жирков и Шаронов вошли в тренерский штаб московского «Динамо» в январе этого года. Для Жиркова это был первый опыт тренерской работы, а Шаронов ранее работал главным тренером «СКА-Хабаровска», а также входил в тренерский штаб казанского «Рубина» и кипрского «Пафоса».
«Динамо» завершило сезон на седьмом месте в чемпионате России. В кубке «бело-голубые» дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6).
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.