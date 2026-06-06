Губернатор Самарской области пообещал «Акрону» новый стадион

«Рассматривается постройка стадиона “Акрона”. Мы этот проект системно разрабатываем, сейчас экономическая ситуация не позволяет говорить определённо о капитальных инвестициях, но уверен, что в течение пяти лет стадион появится в Тольятти и сможет полноценно принимать матчи российской Премьер-лиги», — заявил Федорищев в интервью корреспонденту «Совспорта» Ивану Пермякову.