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Губернатор Самарской области пообещал «Акрону» новый стадион

В РПЛ «Акрон» проводит домашние матчи на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал ориентировочные сроки постройки стадиона «Акрона» в Тольятти.

«Рассматривается постройка стадиона “Акрона”. Мы этот проект системно разрабатываем, сейчас экономическая ситуация не позволяет говорить определённо о капитальных инвестициях, но уверен, что в течение пяти лет стадион появится в Тольятти и сможет полноценно принимать матчи российской Премьер-лиги», — заявил Федорищев в интервью корреспонденту «Совспорта» Ивану Пермякову.

В данный момент «Акрон» проводит домашние матчи в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Там же выступают и «Крылья Советов». До выхода в РПЛ тольяттинский клуб играл в Жигулёвске.

Ранее «Акрон» сохранил прописку в РПЛ. Команда обыграла «Ротор» в стыковых матчах по сумме двух встреч.