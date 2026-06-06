«Будет сложно»: Глушаков назвал главный риск для «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил шансы московского клуба в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге, сообщает «Матч ТВ».
По словам Глушакова, одной постановки цели недостаточно: команде нужно усиление состава и ясность по будущему лидеров.
«Такие цели озвучивают каждый год, но достичь их не так просто. Чтобы стать чемпионами, нужно подобрать состав. Ряд позиций нуждаются в усилении. Хорошо, что “Спартак” угадал с тренером, ему предстоит строить команду под себя. Будут трансферы на выход, на вход. Непонятная ситуация с Барко, останется ли он. Это ключевой и системообразующий игрок для “Спартака”, если он уйдет, будет сложно», — сказал Глушаков.
Отдельно бывший полузащитник ответил на вопрос о возможной замене аргентинца.
«Если есть деньги, то реально. Важно понимать, что нужно клубу: футболист или бизнес», — отметил он.
Глушаков также считает, что красно-белым требуется точечное усиление по всему составу.
«По-хорошему, в каждую линию нужно по одному качественному игроку. Чем больше будет хороших футболистов, тем больше будет выбор у тренера по варьированию состава», — добавил экс-капитан «Спартака».
«Спартак» последний раз становился чемпионом России в 2017 году. Ранее СМИ сообщали, что Барко может покинуть клуб летом.