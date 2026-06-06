«Будет сложно»: Глушаков назвал главный риск для «Спартака»

«Такие цели озвучивают каждый год, но достичь их не так просто. Чтобы стать чемпионами, нужно подобрать состав. Ряд позиций нуждаются в усилении. Хорошо, что “Спартак” угадал с тренером, ему предстоит строить команду под себя. Будут трансферы на выход, на вход. Непонятная ситуация с Барко, останется ли он. Это ключевой и системообразующий игрок для “Спартака”, если он уйдет, будет сложно», — сказал Глушаков.